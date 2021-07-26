2015 model Volkswagen Crafter icradan satışa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil fiyatları

T.C. Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Volkswagen Crafter marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 180 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 12.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda araçla ilgili şu bilgiler yer aldı:



40 BA 506 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Crafter 2.0 163 HP Marka , CKU080276 Motor No'lu , WV1ZZZ2EZG6010538 Şasi No'lu , Otobüs-yolcu nakli-mazot-Bahse konu aracın dış görüşünüş bakımından normal olduğu ancak anahtarının olmadığı tespit edilmiş olup motorunun ve şanzımanın yerinde olduğu ve aracın ruhsatı olmadığı bu hali ile bir takım tamir sürecinden sonra tescili kabil olduğu,anahtarı olmadığından motoru ve kilometresinin kontrol edilemediği,

Bilirkişi raporunda not olarak "Aracın bağlı olduğu Avcılar Derin Otoparkı görevlileri tarafından verilen bilgi neticesinde araç üzerinde başka birplaka takılı olarak kendilerine getirildiği ve aracın ÇENÇ diye tabir edilen araç vasfında olduğundan aracın icra yolu ile satışından sonra aracın tekrar motor ve şase numaralarının orjinal hale getirilmesi durumunun söz konusu olduğundan İstanbul Teknik Üniversitesinden UYGUNLUK BELGESİ alındıktan sonra tescil işlerine başlanması gerekmektedir"denilmektedir.



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