2006 model Ford marka araç icradan satılıktır! İcradan satılık otomobil fiyatları

T.C. Tavas İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2006 model Ford marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 54AK646 Plakalı, 2006 Model, FORD Marka , 5D52442 Motor No'lu, NM0B38TEDE5D52442 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Araç ön yüzü beyaz renk olup ön camı çatlak, içi yıpranmış, muhtelif yerlerde çizikler mevcuttur. Araçta 10 adet lastik mevcut, ön kısımlar 1 adet, arka kısımlar 2'li adettir. Kasa pas olduğu, kullanışlı olduğu, anahtarın mevcut olup, ruhsatının olmadığı, aracın çalıştırılamadığı görülmüştür.



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