2013 model BMW 3L marka araç icradan satılıktır

T.C: Bakırköy 10. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan2013 model BMW 3L marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 280 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34KF0438 Plakalı , 2013 Model , BMW Marka , 3L Tipli , A549J529 Motor No'lu , WBA3J9105EJ995743 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , Otomobilin mevcut yapısı itibariyle yürümesini engelleyecek parça eksikliği yoktur. Aracın teknik yapısı yeterli, genel kaporta aksanının orta düzeyde iyi durumda, küçük çapta ezikler ve çizikler dışında fiziki hasar bulunmamaktadır. Ön ve arka tampon kısımları köşe noktalarında çizikler bulunduğu görülmüş ve yürümesine engel herhangi mekanik ve fiziki hasar bulunmamaktadır. Çelik jantlara sahip lastikleri iyi durumda, koltuklarınfa fiziki hasar bulunmadığı ve tavan ve taban döşemesinin iyi durumda olduğu görülmüştür. Motor, şanzıman vb. teknik parçaları yerinde olup motorlu taşıt vasıflarını taşımakta olan kontak anahtarı bulunmayan otomobilin şase numarasının motorlu araç tescil sisteminde kayıtlı şase numarası ile aynı olduğu görülmüştür.



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