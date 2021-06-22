"KASKODA MUAFİYET YOK"

Red Sigorta Marmara Bölge Müdürü Tolga Seller "Sel hasarı oluştuğunda araçtaki hasar için öncelikle kasko şirketine haber verilmesi gerekiyor. Sonrasında araç uygun bir servis ya da tamirhaneye çekilerek eksperin gelmesi bekleniyor. Eksper gelip araç üzerindeki hasarın boyutunu raporluyor ve sigorta şirketine gönderiyor. Sonrasında sigorta şirketi aracı onarıyor ya da perte ayırma yöntemini seçiyor. Sel hasarında muafiyet yok, hemen hemen tüm hasar karşılanıyor. Sel hasarlarında sel olduğu bilindiği için herhangi bir hava durumu raporu da istenmiyor." dedi.