İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Otomobiller sular altında kalırken hasarların karşılanması için girişimlere başlanıldı. Sel ve su baskını nedeniyle hasar alan otomobillerin sahipleri öncelikle sigorta şirketlerine başvuru yapması gerekiyor. Sel ve su baskınında kalan otomobillerde hasar suyun eriştiği seviyeye göre değişiklik gösterebiliyor. Yeni nesil araçlarda elektronik aksamın çok olmasından dolayı masraflar artarken mekanik araçlarda bu durum sadece temizlikle bertaraf edilebiliyor.
Hürriyet'in haberine göre hasar alan araçların uzman kişiler tarafından bakım ve onarımının yapılmasının ardından yeniden trafiğe çıkması sağlanıyor. Ancak uzun vadede yeni sorunların çıkmasına da bakımlar engel olamıyor. Elektrik tesisatında oksitlenmeler zamanla fazlalaşacağı için ilerleyen yıllarda büyük masraflara sebep olabiliyor.
"KASKODA MUAFİYET YOK"
Red Sigorta Marmara Bölge Müdürü Tolga Seller "Sel hasarı oluştuğunda araçtaki hasar için öncelikle kasko şirketine haber verilmesi gerekiyor. Sonrasında araç uygun bir servis ya da tamirhaneye çekilerek eksperin gelmesi bekleniyor. Eksper gelip araç üzerindeki hasarın boyutunu raporluyor ve sigorta şirketine gönderiyor. Sonrasında sigorta şirketi aracı onarıyor ya da perte ayırma yöntemini seçiyor. Sel hasarında muafiyet yok, hemen hemen tüm hasar karşılanıyor. Sel hasarlarında sel olduğu bilindiği için herhangi bir hava durumu raporu da istenmiyor." dedi.