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    • Otomobil
    • 22.06.2021 10:41
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    • 22.06.2021 10:41
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    2013 model marka otomobil icradan satışa çıktı! Fiyatıyla şaşırtıyor

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2013 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Fiyatıyla şaşırtıyor

    Adana 9. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 201 model marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 60 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.07.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    01FKC79 Plakalı , 2013 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , 199B10005068723 Motor No'lu , NM432300003219049 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Kahverengi , Satışa konu araç 01FKC79 plaka sayılı 2013 model Fıat Linea marka kahverengi renkli araç. olduğu aracın teknik özelliklerine göre aynı olduğu tespiti yapılmıştır.Akü boşolduğundan dolayı araç çalıştırılamadı,Akü boş olduğundan dolayı km'ye bakılamadı,Araç dizel ve manüel vites,Kontak var, ruhsat yok,Teyp var,kıymetli eşya yok,Arka cam patlamış hasarlı,Ön tampon darbeli,Sağ ön çamurluk darbeli,Arka tampon darbeli,Ön sol çamurluk darbeli,Sol kapı aynası darbeli,Arka sol ve sağ çamurluk darbeli,Direksiyon yıpranmış,Far açma kapama kolu kırık,İç dikiz aynası kırık,Araç klimalı,Araç 4 lastik inik,Bagaj açılamadı istetme ve krikoya bakılamadı,Sağ ön çamurluk fiberi yok,araç üzerinde ön ve arka plaka araç üzerinde yok düşmüş.

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    Haberler Otomobil 2013 model Fiat Linea marka otomobil icradan satışa çıktı! Fiyatıyla şaşırtıyor