Kütahya 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Renault Fluence marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 105 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06DR5470 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , K9KH8R008862 Motor No'lu , VF1LZBS0547006077 Şasi No'lu , Rengi Gri , Söz konusu 06DR5470 plakalı Hususi kullanım amaçlı renault marka Fluence- Extreme Edition 1.5 DC 2012 model otomobil cinsi gri (platin) renkli 1461 cc 4 kapılı manuel vitesi dizel yakıt cinsi araçtır. Aracın 4 lastiklerinin %35 oranında dişlisi ve sağlam olduğu sağ ön tampon köşesinde çiziklerin olduğu sağ ön çamurlukta avuç içi kadar hafif çökme olduğu sağ arka çamurluk köşe kısmında sürtme izinden dolayı çizikler olduğu ön ve arka tampon köşelerinde sürtme çiziklerinin olduğu yakıt deposu kapağının kırık olduğu genelde kaportasının düzgün ve boyasının iyi durumda olduğu manuel vitesli ve dizel yakıtlı aracın içindeki dijital göstergelerinin sağlam olduğu koltuklarının cam ve ayna kısımlarının sağlam olduğutespit edilmiştir.

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