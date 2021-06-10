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    • Otomobil
    • 10.06.2021 11:56
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    • 10.06.2021 11:56
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    2016 model marka araç fiyatıyla ilgi çekti! Satış tarihi belli oldu

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan satılık otomobil ilanları büyük ilgi çekti. Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle otomobil fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ucuza araç sahibi olmak isteyenler 2016 model Symbol marka araca ilgi gösterdi.

    O araç fiyatıyla ilgi çekti! Satış tarihi belli oldu

    Malatya İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Symbol marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 55 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.08.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34SA0797 plakalı, Renault marka, Symbol Joy 1.5 DCI 90 BG model, beyaz renk, 2016 model, dizel yakıtlı, aracın anahtar ve ruhsatı yok, anahtar bulunmadğından araç çalıştırılamamış, km bilgisi, motor no, akü durumu ve motor durumu tespiti yapılamamış, şasi no VF14SRCL456078528, motor aksamında kısmi yağ kaçakları gözlemlenmiş olup, su haznesi kapağının olmadğı tespit edilmiş, aracın cam, ayna aksamları fiziki olarak sağlam, ön sol farı kırık, sis farları yerinin boş olduğu tespit edilmiş, diğer lamba aksamları fiziksel olarak sağlam, aracın kaporta aksamında, ön tampon kırık, ön sağ ve sol çamurlklar eğilmiş (kazalı) ön kaput eğilmiş ve kapanmıyor. araçta stepne bulunmamaktadır. klima ve cd-çalar-teyp aksamı mevcut, lastik durumları %60 iyi durumda, koltuk ve döşemeler %60 iyi durumda olan araç.

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    Haberler Otomobil 2016 model Renault marka araç fiyatıyla ilgi çekti! Satış tarihi belli oldu