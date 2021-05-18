Bakan Varank, Türk Standardları Enstitüsü'nce (TSE) yayımlanan 'Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar' standardı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Varank, elektrikli araç satışlarının son yıllarda küresel seviyede hızla arttığını, gelecek yıllarda daha fazla elektrikli aracın günlük hayatta kullanılacağını belirtti.
Varank, "Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek. Türkiye'nin Otomobili belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak diğer ilgili bakanlıklarla birlikte gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. İlk yerli araç üretim bandından indiğinde, şarj altyapımız ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olacak" dedi.
'BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'
Bakan Varank, TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı yol haritası hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti: