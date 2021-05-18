



"Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor. Kısa sürede tüm Türkiye'de yaygınlaşacak ve önemli bir büyüklüğe ulaşacak şarj sektörünün iyi işleyen bir piyasaya sistemine sahip olması vazgeçilmez bir husus. Güvenlik, kullanıcı hakları, rekabet ortamı gibi hususlar açısından, oluşturulacak standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem taşıyor. Şu an yürüyen bir mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart hazırlığı daha bulunuyor. Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapılacak. Şu an hazırlanmış olan bu standart diğer düzenlemelerin altlığı ve habercisi olması bakımından önemli bir adım. Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemeleri ve uygunluk değerlendirmelerine katkı sağlayacak. Elektrikli araç ekosisteminin hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olacak. Tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak bir dil inşa edilecek. Kısaca standardın yaygın kullanımı ile tarafların iletişimi kolaylaşacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN