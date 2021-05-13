Kritik veri açıklandı! Binek otomobil ihracatı arttı

Türkiye'nin bu yılın ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 90'dan fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.
Binek otomobil ihracatı, bu süreçte 10 milyar 153 milyon 309 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisi ihracatından yüzde 35,8 pay aldı.
Geçen yıl ocak-nisan döneminde 3 milyar 37 milyon 301 bin dolar olan binek otomobil ihracatı tutarı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 632 milyon 794 bin dolara yükseldi.