Kritik veri açıklandı! Binek otomobil ihracatı arttı

Bu yılın ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avusturya'ya yüzde 100 artışla 36 milyon 782 bin, Tunus'a yüzde 270 yükselişle 24 milyon 136 bin, Irak'a yüzde 123 artışla 14 milyon 620 bin, Güney Afrika'ya yüzde 330 yükselişle 9 milyon 965 bin, Lübnan'a yüzde 318 artışla 2 milyon 911 bin ve Mauritius'a yüzde 514 yükselişle 1 milyon 377 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.