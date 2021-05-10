Bursa'da bulunan 20. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Volkswagen Touareg marka cip uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 440 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16byf89 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka, Touareg model, CRC145191 Motor No'lu, WVGZZZ7PZED008387 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, Arazi Aracı tiplidir. Anahtar olmadığından araç çalıştırılarak test edilememiş ve motor durumu hakkında yorum yapılamamıştır. Aracın plastik aksam ve döşemelerinin iyi, lastiklerin yıpranmış durumda olduğu görülmüştür. Aracın kaportası genel olarak düzgün ve temiz olup muhtelif ufak çizikler mevcuttur. Aracın arka tamponunda çatlak mevcuttur. Aracın motor kısmında ciddi yağ kaçağı gözlemlenmiştir. Aracın anahtarı bulunmamaktadır. Anahtar olmadığından araç çalıştırılarak test edilememiş ve akü enerjisi tükenmiş olduğundan kilometre bilgisine ulaşılamamıştır. Dıştan yapılan gözlemde aracın motor bölümünde esaslı eksik olmadığı kanaati hasıl olmuştur. lastiklerin yıpranmış durumda olduğu görülmüştür.Anahtar olmadığından araç çalıştırılarak test edilememiş ve akü enerjisi tükenmiş olduğundan kilometre bilgisine ulaşılamamıştır.Araç içerisinde TÜVTÜRK araç muayene formu mevcut olup 08.01.2021 tarihinde muayeneden geçmiş olup aracın kilometre göstergesinin 182.258 km gösterdiği kayıt altına alınmıştır.

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