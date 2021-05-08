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    • Otomobil
    • 08.05.2021 08:37
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    • 08.05.2021 08:37
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    Otomobil satın alacaklar dikkat! 2007 Model marka tır

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Basın İlan Kurumu'nun otomobil ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında bulunan 2007 Model marka icradan satılığa çıkartıldı.

    Otomobil satın alacaklar dikkat! Ucuza geliyor

    T.C. İskenderun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2007 Model marka araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 65.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34LRG53 Plakalı , 2007 Model , RENAULT Marka , MEGANE Tipli , K9KF7D236666 Motor No'lu , VF1LM130537127678 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Aracın Tipi: Megane II Sedan Authentique 1.5 Dci Aracın motor numarası araç üzerinden tespit edilememiştir. Aracın kilometresi anahtar olmadığı için tespit edilememiştir. Aracın yedek lastiği: Yok ,Aracın Krikosu:Yok

    İlana gitmek için tıklayınız

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    SSK emeklisine 2.605 TL
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