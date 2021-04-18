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    • Otomobil
    • 18.04.2021 10:01
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    • 18.04.2021 10:01
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    2017 model 301 icradan 70 bin TL'ye satılık

    Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil üretiminin azalmasıyla birlikte döviz kurunda yaşanan artışın ardından ikinci el otomobil fiyatları yükseldi. Araç almak isteyen binlerce kişi yaşanan bu gelişme sonrası 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık araçlara daha çok ilgi göstermeye başladı. Güncel ilanlar arasında kendisine yer bulan 2017 model 301 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Bu fırsat kaçmaz! 70 bin TL'ye...

    İstanbul'da bulunan Anadolu 24. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model 301 marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 70 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34BAF387 Plakalı , 2017 Model , PEUGEOT Marka , 10JBFM0317151 Motor No'lu , VF3DD9HP0HJ918392 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 34 BAF 387 plaka sayılı Beyaz Peugeot 301 marka araç, beyaz renkli, 2017 model arac, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, sol arka kapı vuruk ve çökük var, anahtar ruhsat yok, motoruna bakılamadı, arka sol kapı ve çamurlukta ezik ve muhtelif yerlerde çizikler mevcut

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    Haberler Otomobil 2017 model Peugeot 301 icradan 70 bin TL'ye satılık