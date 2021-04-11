Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 11.04.2021 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2021 10:24
    ABONE OL

    Tiguan marka araç icradan satılıyor! Satış tarihi belli oldu

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model Tiguan marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Lüks cip icradan satışa çıkıyor! Tarih belli oldu

    Balıkesir'de bulunan Gönen Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2017 model Tiguan marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 320 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    10CFD90 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , 5N Tipli , CZE330563 Motor No'lu , WVGZZZ5NZHW892141 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , Tiguan marka 1.4 TSI HIGHLINE donanımlı 5N Tipli -2017 model beyaz ( saf ) renkli otomobilin kaza kaydı sorgulamasında bir adet kaza geçmişi bulunduğu, ancak fiyat belirtilmediği, aracan özel tüketim vergisi kanunun 7/2-a maddesinde (malul ve engelli) istisnadan yararlanılarak Yağcı Otomotivden alındığı, araç DSG şanzımanlı olup, sol ön çamurlukta boyası mevcuttur. Aracın sigortası, ve muayenesinin tam olduğu, çalışmayan herhangi bir aksamı bulunmamaktadır. Aracın km'si kıymet takdiri tarihi itibariyle 62.000 km'dir.Gönen Vergi Dairesinden gelen yazıya göre aracın satışında 86.539,06 TL bedel üzerinden % 50 nispetinde ( 43.269,53 TL) Özel Tüketim Vergisi uygulanacak olup, ihale alıcısı tescilden önce bu bedeli yatırmakla yükümlüdür.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Otomobil Volkswagen Tiguan marka araç icradan satılıyor! Satış tarihi belli oldu