Balıkesir'de bulunan Gönen Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2017 model Volkswagen Tiguan marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 320 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

10CFD90 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , 5N Tipli , CZE330563 Motor No'lu , WVGZZZ5NZHW892141 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , Tiguan marka 1.4 TSI HIGHLINE donanımlı 5N Tipli -2017 model beyaz ( saf ) renkli otomobilin kaza kaydı sorgulamasında bir adet kaza geçmişi bulunduğu, ancak fiyat belirtilmediği, aracan özel tüketim vergisi kanunun 7/2-a maddesinde (malul ve engelli) istisnadan yararlanılarak Yağcı Otomotivden alındığı, araç DSG şanzımanlı olup, sol ön çamurlukta boyası mevcuttur. Aracın sigortası, ve muayenesinin tam olduğu, çalışmayan herhangi bir aksamı bulunmamaktadır. Aracın km'si kıymet takdiri tarihi itibariyle 62.000 km'dir.Gönen Vergi Dairesinden gelen yazıya göre aracın satışında 86.539,06 TL bedel üzerinden % 50 nispetinde ( 43.269,53 TL) Özel Tüketim Vergisi uygulanacak olup, ihale alıcısı tescilden önce bu bedeli yatırmakla yükümlüdür.

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