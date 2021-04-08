Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Volkswagen Polo marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 95 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34-YN-2132 Plakalı, Otomobil, VOLKSWAGEN POLO model, 2012 yıl, siyah renk, dizel, manuel vites, 193828 KM, anahtar yok. ruhsat yok. WVWZZZ6RZCY166997 Şasi No'lu ,Mevcutta aracın dört lastiğinin dehavasının olduğu, dört lastiğinin de% 50 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.Aracın bagajında stepnesi vardır ve kullanılabilecek durumdadır.Stepnenin %80 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Aracın motor aksamı incelenmiş görsel yapılan muayenede aracın motorunun yaşına göre iyi durumda olduğu,aküsünün yerinde olduğu görülmüştür.Aracın iç kısmının temiz olmadığı, koltukların kirli ve pis olduğu tespit edilmiştir. Aracıngörsel yapılan muayenesi sonucunda kaporta aksamının temiz ve bakımlı olduğu tespit edilmiştir. ARAÇ (İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal BulvarıNo:7/2A Dulkadiroğlu / K.Maraş ) ÖZGÜVEN YEDİEMİN OTOPARKI - adresinde bulunmakta olup görmek isteyenlerin aracı söz konusu adreste görebilecekleri ilan olunur.

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