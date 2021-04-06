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    • Otomobil
    • 06.04.2021 09:13
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    • 06.04.2021 09:13
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    2019 model Egea Easy 1.4 Fire icradan satılığa çıkartıldı! satın alacaklar dikkat

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'nun icradan satılık ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında bulunan 2019 model Egea icradan satılığa çıkartıldı.

    Otomobil alacaklar dikkat! Ucuza geliyor

    T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2019 model Egea markalı araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 100.000 TL muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    59ABE625 Plakalı , 2019 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.4 FİRE 95HP E6 Tipli , 843A10002613530 Motor No'lu , NM435600006N18777 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin , Rengi Gri , Aracın Sağ ön çamurluğunda ezik olduğu, Aracın ön ve arka trafik plakaların olmadığı, aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu ve kaportasında muhtelif küçük ezikler, çizikler olduğu tespit edilmiştir. Anahtar ve ruhsat yok.

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2019 model Fiat Egea Easy 1.4 Fire icradan satılığa çıkartıldı! Otomobil satın alacaklar dikkat