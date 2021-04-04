Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 04.04.2021 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2021 11:17
    ABONE OL

    Faizler sıfırlandı! 75.000 TL indirim! , , , , ...

    Faizler sıfırlandı! 75.000 TL indirim! Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 75 bin TL'ye kadar indirim ihtimali sunuyor. İşte , , , , , , , , 2021 senesi sıfır vasıta kampanyaları..

    takvim.com.tr
    Faizler sıfırlandı! 75.000 TL indirim! Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault...

    Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Belli bir vadeye kadar faizler sıfırlanırken indirim tarafında ise rakam 75.000 TL'yi buldu. Şirket tarafından duyurulan yeni bahar kampanyası, Toyota Corolla, C-HR ve Yaris modelleri için geçerli. Bu modellere, Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan uygun faizli 75 bin TL kredi fırsatıyla sahip olunabilecek. 75 bin TL kredi, 2021 Corolla Benzinli, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid ve Yaris Benzinli modelleri kapsıyor.

    İşte 2021 Nisan Toyota fiyat listesi ve kampanyanın detayları...

    Şirket tarafından duyurulan yeni bahar kampanyası, Toyota Corolla, C-HR ve Yaris modelleri için geçerli. Bu modellere, Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan uygun faizli 75 bin TL kredi fırsatıyla sahip olunabilecek. 75 bin TL kredi, 2021 Corolla Benzinli, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid ve Yaris Benzinli modelleri kapsıyor. Ancak kampanya 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli.

    Toyoto Corolla, Yaris ve C-HR'de 75.000 TL fırsat

    Pandemi dönemi otomobil sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu yüzden de pek çok kişi, hayalini kurduğu arabayı satın almak için kampanyaları ve uygun kredi imkanlarını bekliyor. Ayrıca otomobil markaları da kampanyalar ile piyasayı hareketlendirmeye çalışıyor. Toyota da bahar kampanyasında cazip fırsatlar sunuyor.

        2021 Fiat Egea'nın fiyat listesi açıklandı

        Fiat Egea'nın fiyat listesini okuyucularımız için, nisan ayına özel güncel fiyatları sizler için listeledik. İşte 2021 Fiat Egea'nın nisan ayı fiyat listesi
        Türkiye'de pek çok otomotiv markası nisan ayına zamlı giriş yaptı. Bunlardan birisi de "fiyat performans" ürünü olarak görülen Fiat Egea oldu. Zam oranı araba alma hayali kuranları üzdü. En boş pakete 10 bin lira zam yapılırken, en dolu pakete 62 bin lira birden zam geldi. En uygun fiyat ise 1.4 benzin easy paket 142.900 TL olarak satışa sunuldu.

        En üst paket olan lounge Mart ayında 224. 900 TL'den satılıyordu. Baz modelde nisan ayına özel 1.6 dizel en boş paket easy modeli yüzde 50'lik dilimde kalarak 223.900 TL olarak satışa sunuluyor.

        İşte Fiat Egea'nın 2021 Mart ayına özel fiyat listesi

        1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli

        Tavsiye Edilen Fiyatı: 142.900 TL

        1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel

        Tavsiye Edilen Fiyatı: 184.900 TL

        1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

        Tavsiye Edilen Fiyatı: 223.900 TL

        Sıfır Fiat Egea fiyatları

        1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel

        Tavsiye Edilen Fiyatı: 163.900 TL

        2021 VE 2020 RENAULT SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN FİYAT LİSTESİ!

        Sizler için 2021 Model Renault araç modellerinin en yeni fiyat listesini bir araya getirdik. İşte fiyatlar;

        2021 Model Renault Clio Fiyat Listesi

        - Joy 1.0 Sce 65 bg: 165.000 TL
        - Joy 1.0 TCe 90 bg: 179.000 TL
        - Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 189.000 TL
        - Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 196.900 TL
        - Touch 1.0 TCe 90 bg: 186.900 TL
        - Touch 1.0 TCe ECO 100bg: 197.900 TL
        - Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 206.000 TL
        - Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 222.000 TL

        2021 Model Renault Captur Fiyat Listesi

        - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 325.900 TL
        - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 335.000 TL

            2021 Model Renault Megane Fiyat Listesi

            - Joy 1.3 TCe 140 bg: 209.000 TL
            - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 296.000 TL
            - Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 326.900 TL
            - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 322.000 ₺
            - Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 348.000 TL
            - Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 358.900 TL
            - Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 376.000 TL

            2021 Model Renault Talisman Fiyat Listesi

            - Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 556.900 TL

            2020 Renault Araç Modellerinin Güncel Fiyat Listesi!

            Sizler için 2020 Model Renault araç modellerinin en yeni fiyat listesini bir araya getirdik. İşte fiyatlar;

            2020 Model Renault Clio Fiyat Listesi

            - Joy 1.0 SCe 72 bg: 153.050 TL
            - Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 184.050 TL
            - Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 208.100 TL
            - Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 194.050 TL
            - Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 206.100 TL
            - Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 218.100 TL
            - Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 210.050 TL
            - Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 223.100 TL
            - Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 287.100 TL
            - Joy 1.0 TCe 90 bg: 172.000 TL
            - Touch 1.0 TCe 90 bg: 180.050 TL

            2020 Model Renault Captur Fiyat Listesi

            - Joy 1.0 TCe 100 bg: 212.050 TL
            - Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 295.100 TL
            - Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 326.100 TL
            - Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 326.100 TL
            - Icon 1.3 TCe EDC 155 bg: 330.100 TL
            - Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 347.100 TL
            - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 293.100 TL
            - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 305.100 TL

            2020 Model Renault Megane Fiyat Listesi

            - Joy 1.3 TCe 140 bg - 2020MY: 201.100 TL
            - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 2020MY: 287.100 TL
            - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 2020MY: 302.100 TL
            - Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 2020MY: 320.100 TL
            - Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 2020MY: 317.100 TL
            - Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 2020MY: 357.100 TL

            2020 Model Renault Kadjar Fiyat Listesi

            - Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 362.100 TL

            2020 Model Renault Koleos Fiyat Listesi

            - Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 478.100 TL

            SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

            Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız.

            Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.

                Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır.

                Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Otomobil Faizler sıfırlandı! 75.000 TL indirim! Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault...