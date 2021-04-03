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    • 03.04.2021 09:03
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    Yurt dışından ve e gelen otomobiller için yeni karar! 'de yayımlandı!

    Son dakika haberi... 'ye yurt dışından , , veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek. İşte 'de yayımlanan kararın detayları...

    O otomobiller için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Yurt dışından 'ye getirilip , , veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar 'de yayımlandı. Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Ancak 2000 euro ve altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.

    Her iki durumda da aracın tamirine ilişkin faturalandırma istenecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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    Haberler Otomobil Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobiller için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı!