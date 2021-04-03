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    • Otomobil
    • 03.04.2021 08:30
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    • 03.04.2021 08:30
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    2001 model - E 200 icradan satılığa çıkartıldı! Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'nun icradan satılık otomobil ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında bulunan 2001 model - E 200 icradan satılığa çıkartıldı.

    Lüks araç fiyatıyla ilgi odağı oldu

    T.C. Kayseri İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2001 model - E 200 markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 60.000 TL muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.04.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    38KG063 Plakalı , 2001 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E 200 K Tipli , 11195732048913 Motor No'lu , WDB2100481B238968 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , 09/01/2021 Tarihli bilirkişi raporuna göre ;Aracın motorunun ve şanzumanının üst ekipleri ile birlikte komple olmadığı, aracın arka tampon sağ kenar çıtasının olmadığı, aracın aküsünün ve filtresinin olmadığı, aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu ve kaportasında muhtelif ezikler çizikler olduğu aracın kontak anahtarı ve rahsatı vardır. Aracın komple motoru bulunmadığından motor numarası ruhsat bilgilerinden yazılmıştır.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2001 model Mercedes-Benz E 200 icradan satılığa çıkartıldı! Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor