Ankara Batı İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Volkswagen Passat markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34JD7273 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT Tipli , CAYW25905 Motor No'lu , WVWZZZ3CZDP050825 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Mahalinde yapılan incelemede tespit edilen araca ilişkin, motor ve ekipmanlar yerinde olup, muhtelif bölümlerde az miktarda çizik görülmüştür. Aracın dış aksam durumunun iyi olduğu, belirgin bir kusur ve büyük hasar görünmemektedir. Sağ arka kapı kısmında dış etkenlere bağlı boya hasarı var.



Otomobile ilişkin detaylı bilgi için tıklayın