Son dakika: Hibrit otomobil satışları otogazlı otomobil satışlarını geçti

Türkiye otomobil pazarında yılın ocak-şubat dönemi satışlarında hibrit otomobiller, 6 bin 979 adet ve yüzde 8,7 payla, bu dönemde satışlardan 3 bin 658 adetle yüzde 7,9 pay alan otogazlı otomobilleri geri de bıraktı.Yalnızca otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 büyüyerek 22 bin 125 adede ulaştı.
DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI AZALDI
2021 şubat sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 47 bin 386 adetle yüzde 68,1 pay aldı.
Dizel otomobil satışları 21 bin 946 adetle yüzde 27,4 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 3 bin 658 adetle yüzde 7,9 olarak belirlendi.
Benzinli otomobil satışları şubat sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,1 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 7,9 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 15,5 geriledi.
Geçen yılın şubat ayı sonu itibarıyla 28 bin 184 adet benzinli, 25 bin 960 adet dizel ve 3 bin 390 adet de otogazlı otomobil satışı gerçekleştirilmişti.
ARTIŞ TRENDİNE RAĞMEN TÜRKİYE'DE DE PAZAR PAYI HENÜZ DÜŞÜK
Türkiye'de şubat ayı sonunda 138 elektrikli ve 6 bin 979 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.
Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,6'dan yüzde 8,7'ye yükseldi.
Geçen yılın şubat ayı sonunda 2 bin 129 hibrit ve 80 de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.