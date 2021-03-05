Zonguldak 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Mini Cooper marka otomobil fiyatıyla araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Yayınlanan ilanda araç için 110 bin TL muhammen bedel belirlendiği duyuruldu. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35BYE99 PLAKALI , 2013 MODEL , MINI MARKA , MİNİ COOPER S(SV 31) TİPLİ , WMWSV3101DT647325 ŞASİ NO'LU , yakıt tipi benzin , vites tipi otomatik, motor hacmi 1598cm3, aracın PTT'nin HGS mobil sisteminde yapılan sorguda 05/10/2016 tarihli muayenesinde 62.990 KM de olduğu, aracın uzun süreden beri çalıştırılmamasından dolayı aküsünün bitik olması nedeniyle çalışmadığı, aracın ruhsatının olmadığı, aracın anahtarının mevcut olduğu ancak araç anahtarının elektronik kısmının aracın üzerinde sıkışması vaziyette olduğu ve yerinden çıkmadığı, sol arka çamurluğunda bulunan plastikte sürtmeye bağlı çizik bulunduğu, kaporta ve diğer aksamlarında sorun olmadığı,radyo-CD çaların mevcut olduğu, iç döşeme ve koltukların iyi durumda olduğu, lastiklerin orta derecede aşınmış olduğu, aracın tamponu üzerinde olması gereken yuvarlak plastik kapağın mevcut olmadığı, bagaj kapağının açılmadığı diğer kapılarında herhangi bir açma kapama sorunu olmadığı, motor aksamında herhangi bir eksik bulunmadığı ve genel görünümünün iyi olduğu, aracın takyidat bilgi formunda hususi olduğu bilgisinin bulunduğu tespit edilmiştir.