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    • Otomobil
    • 05.03.2021 11:31
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    • 05.03.2021 11:31
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    2013 model satış fiyatıyla ilgi çekiyor! Tarih belli oldu

    Otomobil almak isteyen vatandaşlar, 'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Son ilanlar arasında yer alan 2013 model marka otomobil uygun fiyatıyla dikkat çekti.

    Satış fiyatıyla ilgi çekiyor! Tarih belli oldu

    2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model marka otomobil fiyatıyla araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Yayınlanan ilanda araç için 110 bin TL muhammen bedel belirlendiği duyuruldu. 'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.04.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    35BYE99 PLAKALI , 2013 MODEL , MINI MARKA , MİNİ COOPER S(SV 31) TİPLİ , WMWSV3101DT647325 ŞASİ NO'LU , yakıt tipi benzin , vites tipi otomatik, motor hacmi 1598cm3, aracın PTT'nin HGS mobil sisteminde yapılan sorguda 05/10/2016 tarihli muayenesinde 62.990 KM de olduğu, aracın uzun süreden beri çalıştırılmamasından dolayı aküsünün bitik olması nedeniyle çalışmadığı, aracın ruhsatının olmadığı, aracın anahtarının mevcut olduğu ancak araç anahtarının elektronik kısmının aracın üzerinde sıkışması vaziyette olduğu ve yerinden çıkmadığı, sol arka çamurluğunda bulunan plastikte sürtmeye bağlı çizik bulunduğu, kaporta ve diğer aksamlarında sorun olmadığı,radyo-CD çaların mevcut olduğu, iç döşeme ve koltukların iyi durumda olduğu, lastiklerin orta derecede aşınmış olduğu, aracın tamponu üzerinde olması gereken yuvarlak plastik kapağın mevcut olmadığı, bagaj kapağının açılmadığı diğer kapılarında herhangi bir açma kapama sorunu olmadığı, motor aksamında herhangi bir eksik bulunmadığı ve genel görünümünün iyi olduğu, aracın takyidat bilgi formunda hususi olduğu bilgisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

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    Haberler Otomobil 2013 model Mini Cooper satış fiyatıyla ilgi çekiyor! Tarih belli oldu
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