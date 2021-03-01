Otomobil alacaklar bu listeye bakmazsa hayatının hatasını yapar. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Özellikle de son aylarda döviz kurlarında yaşanan düşüş ve otomobil üreticilerinin stok artırımı sebebi ile, belli marka ve modellerde de artan fiyatlar düşüşe geçti.
İşte 70 bin TL altına alınabilecek en iyi ikinci el araçlar;
Model: 2004 2005 Citroen
Model: 1998 2000 Ford Ka
Model: 2004 2005 Chevrolet Kalos
Model: 2003 2011 Hyundai Getz
Model: Peugeot 307 1.6 Pack 2004
1999 2004 Fiat Marea