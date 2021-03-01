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    • Otomobil
    • 02.03.2021 08:02
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    • 24.05.2021 16:38
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    Otomobil alacaklar bu listeye bakmazsa hayatının hatasını yapar! 70.000 bin lira altına alınabilecek ...

    Artık 0 kilometre otomobil almak orta gelirli insanlar için bir hayal. Peki ya elde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi bilgilerin sorgulanması gerekiyor? Bütçenizi ayarlarken nelere dikkat etmelisiniz. ayı itibari ile 70 bin TL altına alınabilecek en iyi ikinci el araçları sizler için derledik... İşte marka ve modeline göre o araçlar... İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu?

    takvim.com.tr
    70.000 bin lira altına alınabilecek 2. el otomobiller...

    Otomobil alacaklar bu listeye bakmazsa hayatının hatasını yapar. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Özellikle de son aylarda döviz kurlarında yaşanan düşüş ve otomobil üreticilerinin stok artırımı sebebi ile, belli marka ve modellerde de artan fiyatlar düşüşe geçti.

    İşte 70 bin TL altına alınabilecek en iyi ikinci el araçlar;

    Model: 2004 2005 Citroen

    Model: 1998 2000 Ford Ka

    Model: 2004 2005 Chevrolet Kalos

    Model: 2003 2011 Hyundai Getz

    Model: Peugeot 307 1.6 Pack 2004

    1999 2004 Fiat Marea

        Model: BMW 320i 1994

        Model: 2001 Skoda Fabia

        Model: 2006 2008 model Fiat Albea

        Model: 1998 2000 Hyundayi Atos

        Model: 1999 2001 Fiat Bravo

        Model: 2007 2014 Fiat Linea

        Model: 2000 2002 Fiat Brava

        2. EL UCUZ OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!

        1000 TL YA DA 2000 TL FAZLADAN BÜTÇE AYIRIN!

        1- Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

        KARAR VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN

        2- İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.
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