TÜİK açıkladı! Ocakta kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53'ü benzinli

Trafiğe Ocak ayında kaydı yapılan toplam 74 bin 505 otomobilin yüzde 53'ü benzin yakıtlı olsa da, yüzde 38.3 ile trafikteki toplam otomobillerde dizel yakıtlı olanlar ilk sırada bulunuyor.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 172 bin 111 adet otomobilin yüzde 38.3'ü dizel, yüzde 36.6'sı LPG, yüzde 24.6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0.3'ü elektrikli veya hibritti.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16.1'i Fiat, yüzde 14'ü Renault, yüzde 9.0'u Volkswagen, yüzde 7.5'i Toyota, yüzde 7.4'ü Peugeot, yüzde 5.5'i Ford, yüzde 4.8'i Dacia, yüzde 4.3'ü Skoda, yüzde 3.9'u Citroen, yüzde 3.8'i Opel, yüzde 3.7'si Honda, yüzde 3.4'ü Mercedes-Benz, yüzde 3.3'ü Hyundai, yüzde 2.7'si Nissan, yüzde 2.1'i Kia, yüzde 1.8'i Audi, yüzde 1.7'si Seat, yüzde 1.5'i BMW, yüzde 0.9'u Volvo, yüzde 0.5'i Jeep ve yüzde 2.1'i diğer markalardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 27.9'u 1401-1500, yüzde 26.9'u 1300 ve altı, yüzde 23'ü 1501-1600, yüzde 15.7'si 1301-1400, yüzde 5.5'i 1601-2000, yüzde 0.5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 41'i beyaz, yüzde 29'u gri, yüzde 9.2'si mavi, yüzde 7.5'i kırmızı, yüzde 6.4'ü siyah, yüzde 2.1'i turuncu, yüzde 1.6'sı kahverengi, yüzde 0.6'sı sarı, yüzde 0.3'ü yeşil renkli iken yüzde 2.3'ü diğer renklerdeydi.