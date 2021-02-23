Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Renault Clio markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 125 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.03.2021 olarak açıklandı.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34PB1269 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO Tipli , H5FD403D123717 Motor No'lu , VF15R400E54689090 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın ön tamponunda küçük boya çizikler olduğu, aracın boya ve kaportasında muhtelif küçük ezikler, küçük çizikler olduğu, anahtar ve ruhsat yok.



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