111.000'den başlıyor! İşte teklif fiyatları ve alma şartları! 2. el otomobilleri çok ucuza satıyor!

Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan vasıta satışlarında ise Halkbank'ın bültenleri ön tasarıya çıkıyor. Halkbank'ın araç satış ilanları için öncelikle vatandaşları bankanın satılık gayrimenkullerini ilan ettiği 'Halkbank Gayrimenkul' sayfasına erişim sağlayacaklar.