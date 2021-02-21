111.000'den başlıyor! İşte teklif fiyatları ve alma şartları! 2. el otomobilleri çok ucuza satıyor!

Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan vasıta satışlarında ise Halkbank'ın bültenleri ön tasarıya çıkıyor. Halkbank'ın araç satış ilanları için öncelikle vatandaşları bankanın satılık gayrimenkullerini ilan ettiği 'Halkbank Gayrimenkul' sayfasına erişim sağlayacaklar.
HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT ORTASI
Halkbank tarafından ilan edilen araç satışlarında fiyatlar aşağıda yer alan tabloda banka tarafından bildirildi. Bu tabloda yer alan satış fiyatları ilk teklif fiyatları olurken bazı modeller için teklifler verilmiş durumda.
HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT ORTASI