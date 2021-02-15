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    • 15.02.2021 07:52
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    Son dakika: araç tercihlerini de değiştirdi: Vatandaş pick-up'lara yöneldi

    Gelen son dakika haberine göre, ı ile beraber kalabalık şehirlerden uzaklaşmak, araç ile tatil yapmak ve daha birçok neden ile vatandaşlar pick-up modellere ilgisini artırdı. Üretilen yeni pick- up araçların lüks SUV konforu da sunması sonucunda piyasada artan talebe karşılık satılacak pick-up araç kalmadı.

    Pick-up araçlar kapış kapış

    Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs salgını ile beraber kalabalık şehirlerden uzaklaşmak, araç ile tatil yapmak ve daha birçok neden ile vatandaşlar pick-up modellere ilgisini artırdı.

    Üretilen yeni pick- up araçların lüks SUV konforu da sunması sonucunda piyasada artan talebe karşılık satılacak pick-up araç kalmadı.

    ARAÇ ÜRETİMLERİNE PANDEMİ DARBESİ
    Ancak, pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimi durunca talep karşılanamadı. Bu nedenle 2020'de satışlar beklentilerin altında kaldı. Pazarda 10 bin 972 adet pick-up satışı gerçekleşti.

        Stoklarda yeterli araç olması halinde pazarın 14-15 bin adetleri zorlayacağı tahmin ediliyordu. Pick-up satışının 10 bin seviyesinde kalmasında 2020'de bazı markaların bu segmentten çekilmesi ve yenilenen modellerin gecikmeli olarak Türkiye'ye gelmesi de etkili oldu.

        Mercedes-Benz X-Class artık üretilmiyor. Fiat Fullback'in pick-up pazarındaki macerası da kısa sürdü. Volkswagen'in Türkiye'de büyük ilgi gören modeli Amarok ise artık Avrupa'da satılmıyor.

        Ayrıca Isuzu D-MAX model değişimi nedeniyle uzun bir süre ithal edilmedi. 2020 Aralık'ında üçüncü jenerasyonu Türkiye'de yollara çıktı. Toyota ise makyajlanan Hilux'ı eylülde satışa sundu.

            2021 PİCK-UP SATIŞLARI ARTTI
            Pick-up segmenti 2021'de iyi başladı. Ocakta satışlar yüzde 125 artışla 744 adede çıktı.

            Pick-up'ların hafif ticari araç pazarındaki payı yüzde 9.2 oldu. Ocak 2020'de pick-up'ların pazar payı yüzde 6.5 seviyesindeydi.

            AVRUPA'DA YÜZDE 31 DÜŞTÜ
            Avrupa'da             pick-up pazarı yüzde 31 düşüşle 119 bin 400 adet olarak gerçekleşti.

                Car Industry Analiz verilerine göre, Ranger 42 bin 941 adetle Avrupa'nın en çok satan pick-up modeli olurken, onu 25 bin 331 adetle Toyota Hilux, 15 bin 501 adetle Mitsubishi L200, 11 bin 489 adetle Nissan Navara, 11 bin 469 adetle Volkswagen Amarok izledi.
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