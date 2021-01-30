2018 model Honda Civic 1.6 Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesinde satılığa çıkartıldı. Aracın muammen bedeli 205.000 ₺ olarak belirlendi.
Araca yönelik "1.6 Benzinli motor tipi, L.P.G'li otomatik vites, klima, sunroof, 4 cam otomatik, sürücü ve yolcu hava yastığı, sürücü yolcu koltuk hava yastığı, sağ ve sol tavanda perde hava yastığı, kumaş döşeme 16 inç çelik alaşımlı jantlar özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir." gibi özellikler paylaşıldı.
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Araca yönelik "1.6 Benzinli motor tipi, L.P.G'li otomatik vites, klima, sunroof, 4 cam otomatik, sürücü ve yolcu hava yastığı, sürücü yolcu koltuk hava yastığı, sağ ve sol tavanda perde hava yastığı, kumaş döşeme 16 inç çelik alaşımlı jantlar özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir." gibi özellikler paylaşıldı.
İcradan satılık otomobille ilgili tüm detaylar için tıklayın