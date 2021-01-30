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    • Otomobil
    • 30.01.2021 08:34
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    • 30.01.2021 08:34
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    İstanbul'da ucuza fırsatı! 2018 model 1.6 dan satılıktır

    'nun ilan sitesinde güncel dan satılık araba, tarla, dükkan, ev gibi ilanlar yine büyük ilgi çekti. On binlerce kişi Basın İlan Kurumu'nun sitesinden kendisine uygun ilanları araştırdı. Ucuza sahibi olmak isteyen kişiler İstanbul'da satışa çıkan marka otomobile ilgi gösterdi.

    Lüks araç fiyatıyla şaşırttdı
    2018 model 1.6 'nun ilan sitesinde satılığa çıkartıldı. Aracın muammen bedeli 205.000 ₺ olarak belirlendi.

    Araca yönelik "1.6 Benzinli motor tipi, L.P.G'li otomatik vites, klima, sunroof, 4 cam otomatik, sürücü ve yolcu hava yastığı, sürücü yolcu koltuk hava yastığı, sağ ve sol tavanda perde hava yastığı, kumaş döşeme 16 inç çelik alaşımlı jantlar özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir." gibi özellikler paylaşıldı.

    İcradan satılık otomobille ilgili tüm detaylar için tıklayın
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    Haberler Otomobil İstanbul'da ucuza otomobil fırsatı! 2018 model Honda Civic 1.6 icradan satılıktır