2013 model Porsche Panamera Diesel araç icradan satılıktır | İcradan satılık uygun fiyatlı otomobil

Ankara 5. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan, 2013 model Porsche Panamera Diesel araç, araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti.



Lüks araç için 850.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın renginin siyah, vitesinin otomatik olduğu belirtildi.



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