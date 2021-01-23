Ankara 5. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan, 2013 model Porsche Panamera Diesel araç, araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti.
Lüks araç için 850.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın renginin siyah, vitesinin otomatik olduğu belirtildi.
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- Otomobil
- 23.01.2021 08:39
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- Son Güncelleme:
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- 23.01.2021 08:39
2013 model Porsche Panamera Diesel araç icradan satılıktır | İcradan satılık uygun fiyatlı otomobil
Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan ilanla 2013 model Porsche Panamera Diesel aracın icradan satılığa çıkartıldığı belirtildi. Yayınlanan ilanda satılığa çıkartılan aracın muhammen bedelinin 850.000 TL olduğu belirtildi.
Ankara 5. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan, 2013 model Porsche Panamera Diesel araç, araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti.