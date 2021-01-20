İzmir'de bulunan Çeşme İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Fiat Egea araç otomobil almak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Otomobil için 110 bin lira değer biçildi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24 Şubat 2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler de yer aldı:

34ABB516 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , Egea sedan urban 1.3 M.JET 95 E5 Tipli , 199B10006517835 Motor No'lu , NM435600006H19640 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın; Ruhsat ve 1 adet kontak anahtarı mevcut, Motoru çalışır durumda, Aküsü mevcut, Lastik ömrü %50 kullanım seveyisnde, stepnesinin yerinde olduğu, Camlar ve aynalar sağlam olduğu, döşemelirinin temiz durumda olduğu, aydınlatma grubunun sağlam olduğu tespit edilmekle birlikte aracın; Sol arka çamurluk ve bagaj kapağında ezik vuruk, ön tampon üzerinde derin çiziklerin, arka tampon üzerinde kırılmaların mevcut olduğu tespit edilmiştir (Tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.)