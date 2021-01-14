Açıklamada görüşlerine yer verilen What Car? Yayın Yönetmeni Steve Huntingford, "Aslında What Car? Okuyucu Ödülü son derece sıkı bir rekabete sahne olur. Bu sene Tonale, ikinci sırada bulunan otomobilden iki kat fazla oy toplayarak, oylamayı açık ara kazandı." ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo logosunu taşıyan yeni bir SUV fikrinin insanları çok heyecanlandırdığını belirten Huntingford, konsept otomobile bakıldığında nedenini anlamanın çok kolay olduğunu kaydetti.