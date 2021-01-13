2020 pazar verileri, henüz düşük seviyelerde de olsa elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendinin devam ettiğine işaret etti.

DÜNYADA 2019 SONU İTİBARIYLA 8 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ BULUNUYOR

Bu arada, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) raporuna göre, dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor. Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşması bekleniyor.