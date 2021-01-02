Honda Motor firması tarafından 30 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılan bir açıklamada, 2022 yılından itibaren Rusya pazarında otomobil satışlarına ara verecekleri bildirildi. Hürriyet'in haberine göre Honda firması uluslararası operasyonlarını yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde bu kararı aldığını ve belirtilen tarihten sonra Rusya'daki yetkili bayilere otomobil gönderilmeyeceğini belirtti.