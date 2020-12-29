Sıfır binek araba maliyetlerine mukayeseyle daha uygun maliyete satışa sunulan hafif ticari vasıta modelleri son günlerin en fazla seçilen araba modelleri arasında yerini aldı. Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse Fiat'ın 114 bin TL'ye satışa sunduğu 2020 model Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP Türkiye'nin en ucu vasıta modeli olma unvanını elinde taşıyor. Buna ek olarak işletme, Fiorino Combi ücretini ödemek isteyenlere 60.000 TL 12 ay 0% faiz fırsatı var. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ HAFİF TİCARİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI
İşte fiyatı ile otomobil modellerini geride bırak en ucuz hafif ticari araç modelleri ve fiyatları;
2020 Model Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP: 114.900 TL
2020 Model Renault Kangoo Expres Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 161.900 TL
2020 Model Dacia Dokker Van Ambiance ECO-G 110 bg: 124.900 TL
2020 Model Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp: 166.000 TL