Ticari araç kavramı birçok noktada karşımıza çıkmaktadır. En basit tabiri ile ticari araç; yük, eşya ve yolcu taşımacılığı için özel olarak üretilen araçlara verilen isimdir. Ticari araçlar grubunu genel olarak otobüs, minibüs ve kamyonetler oluşturmaktadır. Beş kişilik oturma alanına sahip olan modellerinde bile arka kısımlarında yük taşımaya elverişli olan kapalı veya açık kasaları yer almaktadır. Gerek tasarım gerek kullanım alanında binek araçlara göre çok farklı özelliklere sahiptir.