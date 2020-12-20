45.000 TL peşin 0 faizle otomobil müjdesi! Dacia, Renault, Fiat Egea, Peugeot...

0 faizle araba müjdesi vatandaşları oldukça cezbediyor. Gelen açıklamalarda değişik markalar, pek çok taşıtta kampanya tertip ettiğini duyurdu. Belli bir peşinat veren vatandaşlar, daha sonraki borcunu da taksitler biçiminde ödüyor. Ford marka otomobil şirketleri aşağıdaki modellerde kampanya başlattığına yer verildi.
Ford Araç Kampanyası
Ford marka otomobil şirketleri aşağıdaki modellerde kampanya başlattığına yer verildi.
Ford Fiesta,
Ecosport,
Focus Trend X Benzinli,
Focus Titanium,
S-Max
Galaxy
Bu modellerde 60.000 TL peşin alınacak. Kalan para da 24 ay vade ile %0,91 faizle ödenecek.
- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,92 faiz
- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,93 faiz imkanı sunuluyor.
CITROEN ARALIK 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ZAMLI FİYATLARI
Citroen'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine 120 bin lira kredi veya 20 bin lira nakit alım indirimi gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.
Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120 bin lira kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20 bin lira indirim sağlanıyor. Aralık ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303 bin lira, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383 bin 500 lira, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5 bin lira takas desteği ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.
Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo'ya 100 bin lira için 25 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 60 bin lira için 18 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.
Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroen Yetkili Satıcılarında.
Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli bir görünüme sahip Yeni Citroen C3'e 142 bin liradan başlayan cazip fiyatlarla sahip olmak mümkün.
Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış Citroen hafif ticari modellerinden Jumper 194 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 100 bin lira 20 ay yüzde 0,99 faiz veya 60 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Citroen Türkiye, yıl sonuna özel çok cazip fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroen Yetkili Satıcısı'na bekliyor.
Peugeot 208 model araç için
Yüzde 0 faiz
15 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 1500 lira
Peugeot 308 model araç için;
Yüzde 0 faiz
45 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3750 lira
Peugeot 508 Model araç için;
Yüzde 0 faiz
40 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3333 lira
Honda Marka Araçta Kampanya Başladı
Hayalinizdeki Civic Sedan'a hemen sahip olun diye aralık ayı boyunca %0.49 faiz oranıyla 12 ay vadeli 60.000 TL'lik taşıt kredisi imkanı sizi bekliyor. Size özel kredi seçenekleri ile Civic Sedan satın almak için en yakın Honda Showroom'unu ziyaret etmeniz yeterli.
HONDA 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNE YAPTI
Honda Aralık ayı 2020 model sıfır zamlı araç modelleri ve fiyat listesi;
2020 model Honda Civic Sedan yeni fiyat listesi
- 1.6L Benzin Otomatik Elegance: 231.600 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 297.500 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 316.600 TL
- 1.6L ECO Otomatik Elegance: 282.900 TL
- 1.6L ECO Otomatik Executive: 296.700 TL
2020 model Honda Civic Hatcback yeni fiyat listesi
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport: 305.500 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+: 331.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+ Güvenlik Paketi: 337.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Manuel Sport+ Güvenlik Paketi: 313,300 TL
2020 model Honda CR-V yeni fiyat listesi
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 425.100 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 457.700 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive Lifestyle: 437.400 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 492.200 TL
- 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid: 777.600 TL
2020 model Honda HR-V yeni fiyat listesi
- 1.5L Benzin Otomatik Executive: 356.600 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport: 371.700 TL
2020 model Honda Civic Type R yeni fiyat listesi
- 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel GT: 662.200 TL
KIA Marka Araçta Kampanya Başladı
KIA'nın Sportage 'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99 olarak açıklandı.
Opel Marka Araçta Kampanya Başladı
Opel markasının modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuluyor
Fiat Egea 'da kampanya başladı
49 bin 900 lira peşin verilecek. Peşin verilen paranın kalanı ise 48 ay vade olacak. 4 yıl boyunca aylık ödeme: 2990 lira
Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gereken 5 nokta
1) Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor.
2) Otomobil firmalarının araç fiyat listelerine takılı kalmayın. Satış temsilcileri ile kıran kırana pazarlık yapın. Göreceksiniz almak istediğiniz aracın fiyatı göründüğünden daha cazip olacak. Kampanyalarda araçların fiyatları değişkenlik gösteriyor.
3) Almak istediğiniz aracın mevcut kasasının önümüzdeki yıl değişip ,değişmediğini iyi araştırın.
4) Almak istediğiniz aracın servis aralıklarını ve servis yedek parça ücretlerini sorun. Elverişli gibi görünen sıfır aracınızı aldıktan sonra servis ve yedek parça fiyatları sizi üzmesin. Araçlar genellikle 1 yıl yada 10.000-15.000 km. aralığında servise gidiyorlar. Çok km yapıyorsanız 10.000 km bakım yapan araçlardan uzak durmanızda yarar var. Yılda en az 2 kere servise gitmek zorunda kalırsınız. Bu durumda size ayrı bir maliyet getirir. Yine yılda 10 bin km yol yapıyorsanız benzinli araçlara yönelmeniz ve dizel araçla benzinli araç arasındaki fiyat farkına maruz kalmamanızı öneririz.
5) En son ve en önemlisi almak istediğiniz aracı mutlaka test edin. Gerek kullanımı gerek yol tutuşu,ile sizin isteklerinize uygun araç olup olmadığına karar verin. Kullanma alışkanlıklarınız aracınızı belirler. Yarı otomatik araçlara alışkın olmayanlar bu araçlarda vites geçişlerini tam otomatik araçlara göre daha fazla hissedecekleri için sıkıntı yaşayabilirler. Tercihiniz düz vitesli araçsa mutlaka yokuş kalkış destek sistemini alacağınız araçta arayın. Bu size sıkışık trafikte, yokuşlarda otomatik aracın sağladığı sürüş rahatlığı biraz olsun verebilir.
RENAULT ARALIK 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
İşte Renault'un 2020 model sıfır araba modellerinin en yeni zamlı fiyat listesi;
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 185.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 209.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 195.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 211.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 219.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 211.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 227.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 288.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 145.900 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 159.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 195.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi
-Joy 1.3 TCe 140 bg: 202.900 ₺
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 288.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 281.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 305.900 ₺
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 ₺
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 319.900 ₺
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 316.900 ₺
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.900 ₺
2020 model Renault Kadjar yeni fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 378.900 TL
2020 model Renault Talisman yeni fiyat listesi
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 465.900 TL
DACİA ARALIK 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ZAMLI FİYATLARI
2020 model Dacia Duster yeni fiyat listesi
- Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: 177.900 TL
- Comfort ECO- G 115 bg 4x2: 184.900 TL
- Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2: 221.900 TL
- Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 298.900 TL
- Prestige ECO- G 115 bg 4x2: 193.900 TL
- Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: 218.900 TL
- Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 312.900 TL
2020 model Dacia Sandero yeni fiyat listesi
- Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 159.900 TL
- Stepway Turbo 1.0 100 bg ECO-G Euro6D Temp: 164.900 TL
2020 model Dacia Lodgy yeni fiyat listesi
- Ambiance ECO-G 110 bg 5 koltuklu: 175.500 ₺
- Ambiance ECO-G 110 bg 7 koltuklu: 180.500 ₺
- Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 5 koltuklu: 210.900 TL
- Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 7 Koltuklu: 215.900 TL
- Stepway 1.5 Blue dCi 115 bg 7 Koltuklu: 220.900 TL
2020 model Dacia Dokker Combi yeni fiyat listesi
- Ambiance ECO-G 110 bg: 140.900 TL
- Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 158.500 TL
- Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg: 174.500 TL
2020 model Dacia Dokker Van yeni fiyat listesi
- Ambiance ECO-G 110 bg: 129.900 TL
- Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 140.500 TL