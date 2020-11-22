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    • 29.11.2020 12:35
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    24 ay vade 0 oranları otomobil almak isteyenlere müjde!

    Sıfır araba almak isteyen vatandaşlara iyi haberler geldi. Birçok otomotiv şirketi, sene sonuna doğru gelinirken sıfır kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte araçların kampanyaları.

    24 ay vade 0 faiz oranları otomobil almak isteyenlere müjde!

    24 ay vade 0 faiz oranları ile otomobil almak isteyenlere büyük müjde geldi. Bu anlamda Ford, Citroen, Peugeot, Kıa, Fiat Egea, Honda Cıvıc kampanyası büyük ilgi görüyor.


    Ford Araç Kampanyası

    Ford marka otomobil şirketleri aşağıdaki modellerde kampanya başlattığına yer verildi.

    Ford Fiesta,
    Ecosport,
    Focus Trend X Benzinli,
    Focus Titanium,
    S-Max
    Galaxy

    Bu modellerde 60.000 TL peşin alınacak. Kalan para da 24 ay vade ile %0,991 faizle ödenecek.

    - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiZ
    - Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.

    Citroen Araç Kampanyası

    Berlingo Kombi araçlarda 25.000 TL peşin verilecek. Kalan para ise 12 Ay vadeli 0% faiz kampanyasının başladığına yer verildi. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL peşin ödeme yapılacak ve 15 ay vade ile 0,99% faiz kampanyası alıcılara sunuluyor.

    Peugeot 208 model araç için

    Yüzde 0 faiz
    15 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 1500 lira

    Peugeot 308 model araç için;

    Yüzde 0 faiz
    45 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 3750 lira

    Peugeot 508 Model araç için;

    Yüzde 0 faiz
    40 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 3333 lira


    Honda Marka Araçta Kampanya Başladı

    Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanının sunulduğuna yer verildi.
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    Haberler Otomobil 24 ay vade 0 faiz oranları otomobil almak isteyenlere müjde!