24 ay vade 0 faiz oranları otomobil almak isteyenlere müjde!



Ford Araç Kampanyası

Ford marka otomobil şirketleri aşağıdaki modellerde kampanya başlattığına yer verildi.

Ford Fiesta,

Ecosport,

Focus Trend X Benzinli,

Focus Titanium,

S-Max

Galaxy

Bu modellerde 60.000 TL peşin alınacak. Kalan para da 24 ay vade ile %0,991 faizle ödenecek.

- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiZ

- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.