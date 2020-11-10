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    • 07.01.2021 10:40
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    İşte - Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi!

    Sıfır otomobil fiyatları, otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Bilindiği üzere firmalar Kasım ayı fırsatlarını duyurmaya başladı. zammına ek olarak birlikte araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Peki Kasım ayında hangi arabalar daha uygun? İşte firmalarının güncellediği, kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi!

    Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlanmasıyla birlikte araba markaların sonbahar fırsatları inceleniyor. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor. İşte İşte en ucuz 17 otomobil markası ve modeli sayfamızda. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    KASIM AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

    Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların kasım ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor. Bazı markalar da fiyatlarını döviz kuruna göre güncelliyor.

    Markalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır araç fiyatları

    Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira

    BMW 118i 421 bin 400 lira

    Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira

    Dacia Sandero 159 bin 900 lira

    Fiat Egea 113 bin 900 lira

    Honda Civic 231 bin 200 lira

    Jeep Renegade 289 bin 450 lira

    KIA Picanto 162 bin 800 lira

    Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira

    Mercedes A180 386 bin lira

    Peugeot 301 191 bin lira

    Renault Clio 137 bin 900 lira

    Seat Ibiza 170 bin lira

    Ssangyong Korando 325 bin lira

    Suzuki Swift 216 bin 900 lira

    Toyota Corolla 180 bin 100 lira

    Volkswagen Polo 176 bin 800 lira
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    Haberler Otomobil İşte en ucuz 17 otomobil markası ve modeli - Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi!