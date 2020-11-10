KASIM AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların kasım ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor. Bazı markalar da fiyatlarını döviz kuruna göre güncelliyor.