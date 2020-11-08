Yaşanan gerilimli ortamın etkisi ve covid-19 salgınının oluşturduğu gergin piyasalar nedeniyle araç satışları ve otomotiv sektöründe üretim hızı kesildi. Bu bağlamda en fazla otomobil satan marka olan Fiat devreye girdi. Fiat, 2020 model güncel sıfır araç modellerinin fiyat listesini açıkladı. 2020 Fiat Agea Hatchback kampanyası ise ilgi çekiyor. 43000 TL peşinatla aylık 2.820 TL bu otomobili alabilirsiniz.
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Egea Hatchback 43.000 TL Peşin, Aylık 2.820 TL Taksitle
Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 90.900 TL tutarında, 48 ay vade, 1,46% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.
Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.
Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 03.10.2020-02.11.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Egea Hatchback özellikleri
Gövde rengi tamponlar, LED gündüz sürüş farları, Karartılmış arka camlar, 16'' alaşımlı jantlar aracın tasarım özellikleri arasında.
Uzaktan kumandalı merkezi kilit, yol bilgisayarı, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, manuel klima, park sensörü ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu konfor özelliklerinden bazıları..Yeni modelde radyo mp3 çalar standart olarak veriliyor.Bluetooth sayesinde telefon ve müzik aktarımı da kolayca yapılabiliyor.4 hoplarlörlü ses sistemi olduğunu da belirtelim.