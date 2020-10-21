Koronavirüs sebebiyle sıfır vasıtaların üretilememesi sebebiyle vasıta sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi. Araba sahibi olmak isteyenlerin bir değişik durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...