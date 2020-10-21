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    • 09.12.2020 17:51
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    sistemiyle araç satışına devam ediyor! İşte satışa çıkan otomobiller

    Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da oldu. Ticaret Bakanlığı sistemiyle araç satışına devam ediyor. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.

    Çok ucuza satılık otomobil! Hepsi ihaleye çıktı!

    Koronavirüs sebebiyle sıfır vasıtaların üretilememesi sebebiyle vasıta sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi. Araba sahibi olmak isteyenlerin bir değişik durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...

    Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.

    İşte ihalede satılan araçlar
    Hummer

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Lincoln Limuzin

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Mercedes C220 CDI

    İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

    Peugeot 407 SW

    İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

    Audi A4

    İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira
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    Haberler Otomobil Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle araç satışına devam ediyor! İşte satışa çıkan otomobiller