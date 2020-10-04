Sahibinden 50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller dar gelirli olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Araç almak isteyen vatandaşlar ise araç satıcıları tarafından yapılan kontrolsüz fiyat artışları nedeni ile ikinci el piyasasında fiyatları bu dönemde oldukça yükselmiş durumda.
İkinci el araç piyasasının yükselmesiyle araç sahibi olmak giderek zorlaştı.
Hyundai Getz
1.3, 1.4 ve 1.6 motor gücüne sahip olan araç oldukça bilinen ve ülkemize birçok kişi tarafından kullanılan araç tiplerindendir.
Renault Megane
Renault marka araçlar ülkemizde en çok kullanılan otomobil markalarından biridir. Markanın en uygun araçlarından biri de Megane 1 modelidir. 1.6 motor gücüne sahip araç uzun süreli kullanımlarda dahi en sorunsuz araçların başında geliyor.