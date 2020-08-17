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    • Otomobil
    • 17.08.2020 Gazete
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    Maserati’nin hız canavarı

    , Trofeo serisine, Levante'nin ardından ve Quattroporte'yi de ekledi. Serinin yeni üyeleri Ghibli ve Quattroporte, 326 km/s maksimum hız ile bugüne kadar üretilen en hızlı Maserati sedanları unvanını elde etti.

    Maserati’nin hız canavarı

    İtalyan Maserati, Trofeo serisine, Levante'nin ardından Ghibli ve Quattroporte'yi de ekledi. Serinin yeni üyeleri Ghibli ve Quattroporte, 326 km/s maksimum hız ile bugüne kadar üretilen en hızlı Maserati sedanları unvanını elde etti. ve , gücünü 3.8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 üniteden alarak 580 HP güç ve 730 Nm tork üretiyor. 'da olduğu gibi Ghibli ve Quattroporte Trofeo ikilisi de Entegre Araç Kontrolü (IVC) sistemi ile donatılıyor. Ghibli Trofeo'nun motor kaputunda, etkileyici bir görünüm ve etkin bir sıcak hava tahliyesi için 2 adet agresif tasarımlı havalandırma kanalı bulunuyor. Ghibli ve Quattroporte Trofeo modellerinde 21 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlar kullanılırken, Levante Trofeo'da 22 inçlik Orione jantlar devreye giriyor.

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