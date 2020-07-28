ÖTV İndirimi 2020 olacak mı? Sıfır ve ikinci el araç fiyatları düşecek mi?

Araç sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisindeler. İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası gözler ÖTV indirimine çevrildi. ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.
ÖTV İNDİRİMİNE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir. Sektör uzmanlarına göre otomobil piyasasına kriz ortamında hareketlilik kazandırabilmek için ÖTV indirimi yapılması bir zorunluluk haline geldi. Otomobil piyasasında fiyatların çok yükselmesi yn durgunluğun sebepleri arasında gösteriliyor. ÖTV indirimi ile hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi bir gerileme meydana gelecek.
Bu durum da otomobil almak isteyen vatandaşlar için cazibeyi arttıracak. Neredeyse yarı yarıya düşen otomobil satışları bu şekilde artıl gösterecek. Otomobil sektöründe yaşanan krizin daha erken sona ermesi ve yılın ilk dört ayında meydana gelen kayıpların karşılanabilmesi için son dönemlerde ÖTV indirimi daha yüksek sesle talep edilmeye başlandı. Devletin neredeyse tüm sektörlere özel imkanlar sağladığı bir dönemde otomotiv sektörü temsilcileri kendi seslerinin de duyulmasını istiyorlar.
Öte yandan devlet kademesinde otomobilde ÖTV indirimi konusunda çalışmaların yapıldığı ancak bunun Temmuz aylarında gerçekleşeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Yetkililer fabrikalar tam kapasite üretime başlamadan alınacak ÖTV indiriminin sektöre yarar değil zarar getireceği görüşünde birleştiler.