50 bin tl 60 bin tl 70 tl altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri

Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor. Makul fiyatlara otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İkinci el araba piyasası son dönemlerde yeniden canlandı. Özellikle koronavirüs salgını sonrası toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ikinci el piyasasını araştırıyorlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de