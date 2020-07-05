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    • 12.07.2020 17:41
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    50 bin tl 60 bin tl 70 tl altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri

    Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden araç modellerini bir araya getirdik. Düşük bütçeli araçlar, öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    50 bin tl 60 bin tl 70 tl altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri

    Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor. Makul fiyatlara otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İkinci el araba piyasası son dönemlerde yeniden canlandı. Özellikle koronavirüs salgını sonrası toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ikinci el piyasasını araştırıyorlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    70 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

    Ford Focus 1.6. Gold Collectin,

    BMW 3 Serisi 320i,

    Hyundai Matrix 1.5 CRDİ GLS,

    Renault Megane dCi Authentique,

    Opel Corsa 1.3 CDTI,

    Renault Clio 1.2 Extreme,

    Vaolkwagen Golf 1.6 Comfottline,

    Peugeot 206 1.4 HDİ X-Line,

    Opel Vectra 1.6 Comfort,

    Nissan Micra 1.2 Tekna

    Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction.

    50 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

    2004 2005 Citroen Modelleri,

    2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,

    2004 2005 Chevrolet Kalos,

    2000 2002 Fiat Brava Modelleri,

    2001 Skoda Fabia Modelleri,

    1999 2001 Fiat Bravo Modelleri,

    1998 2000 Hyundayi Atos Modelleri,

    2007 2014 Fiat Linea Modelleri,

    1998 2000 Ford Ka Modelleri,

    1999 2004 Fiat Marea Modelleri,

    60 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

    2001 Toyoto Corolla Modelleri,

    2004 2007 Fiat Palio Modelleri,

    2005 Renault Symbol Modelleri,

    2005 2007 Fiat Panda Modelleri,

    2004 Peugeot, 206 Modelleri ,

    2004 2008 Fiat Punto Modelleri,

    1996 2007 Renault Clio Modelleri,

    1998 2007 Ranault Megane Modelleri,

    1998 2006 Renault Laguna Modelleri,

    2004 Nissan Micra Modelleri,

    2005 2007 Ranaul Modus Modelleri.
    Haberler Otomobil 50 bin tl 60 bin tl 70 tl altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri
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