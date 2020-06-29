ÖTV indirimi Temmuz'da var mı? Araçlarda ÖTV indirimi çıkar mı?

Kamu bankalarının uygun faiz oranlarıyla verdiği taşıt kredilerini kullanıp araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının cep yakması nedeniyle ÖTV indirimi olacak mı sorusuna cevap arıyor. Bu anlamda sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimi hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÖTV İNDİRİMİ İÇİN UMUT OLDU
Resmi gazetede yayınlanan karar 2020 ÖTV indirimi için umut oldu. O karara göre: Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.
Resmi Gazete'de ÖTV indiriminden faydalanacaklar şöyle belirlenmişti.
* Şehit yakınları ( şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
* Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
* Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
Bu şekilde ÖTV indirimi ile satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz.
ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NELER?
Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.