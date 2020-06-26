Herkes güzel bir arabaya sahip olmanın hayalini kurar. Ve birçok kişi, çeşitli sebeplerden ötürü ikinci el bir araç alma fikrine sıcak bakmaz. Hal böyle olunca da tek çare sıfır bir araba almak olur. Fakat sıfır arabaların fiyatları zaman zaman artabiliyor. Sizler için her bütçeye uyan en ucuz sıfır arabaları ve özelliklerini detaylarıyla derledik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de