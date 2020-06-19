ÖTV indirimi son dakika 2020 var mı? Araç ÖTV indirimi ne zaman olacak?

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm araç sahibi olmak isteyen vatandaşları umutlandırmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre 1 Temmuz'da ÖTV indirimi gelecek deniliyor. Fakat konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Sıfır araç fiyatlarındaki artış ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KREDİ DESTEK PAKETLERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE CAN SUYU OLACAK
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz." dedi.
Erkoç, kamu bankaları tarafından açıklanan avantajlı kredi destek paketlerinin tüm sektörleri olumlu etkileyeceğini söyledi. Yerli üretim sıfır otomobillerde 0,49 ve 0,69 faizle kredi verileceğini, ikinci el otomobil alımlarında ise 0,82 faiz oranı uygulanacağını anımsatan Erkoç, kredilerde 60 ay vade ve 6 ay öteleme seçeneklerinin de yer aldığına dikkati çekti.
Kovid-19 sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini aktaran Erkoç, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz. Yeni normal hayatın başlaması ve verilen desteklerle otomotiv sektörü yeniden ayağa kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.