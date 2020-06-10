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    • Otomobil
    • 10.06.2020 15:32
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    • 10.06.2020 15:32
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    ve 'dan büyük iş birliği! Anlaşma imzalandı

    Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve , elektrikli ve ticari araçlar ile sürücüsüz araçlar konusunda iş birliği yapmak üzere anlaşma imzaladı.

    Otomotiv devlerinden büyük iş birliği

    Motor ve AG, elektrikli araçlara, ticari araçlara ve sürücüsüz araçlara yönelik projeler üzerinde iş birliği anlaşmaları imzaladılar.

    Varılan anlaşmaya göre Ford Motor, Volkswagen'in modüler elektrikli sürüş araç setini kullanarak 2023'ten başlayarak Avrupa için yeni elektrikli araçlar üretecek.

    Volkswagen de Ford tarafından mühendisliği yapılan bir city van ve 1 tonluk kargo van üretimi gerçekleştirecek. Ford Ranger platformu kullanılarak bir pikap üretimi de 2022'de başlayacak.

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