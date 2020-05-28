Büyük indirim! Arabası olan milyonları ilgilendiriyor!

Türkiye'de milyonlarca araç sahibi için dünyayı etkisi altına alan Kovid- 19 önlemleri, hız kesmeden devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu süreçte trafik sigortalarında iki önemli değişiklik yaparak sürece büyük katkı sundu. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı 0.75'e düşürülürken, sermayesi yetersiz olan şirketlere de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.

2021'DE YÜZDE 1 OLACAK

Yeni düzenleme ile 2021'de ise bu oran yüzde 1'e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında artırabilecek. Kovid-19 nedeniyle sigorta şirketleri önce vadeleri 1 ay uzatmış, ardından da taksitlerde 1 ila 3 ay arası erteleme yapmıştı. Ayrıca sigorta şirketlerinin birçoğu da ürünlerinde müşterilerine iki aylık ilave kullanım hakkını sundular.