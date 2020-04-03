Araç muayenesi ertelendi mi? COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Ölümcül virüsün Türkiye'de de görülmesi sağlık açısından alınan önlemleri arttırdı. Yetkililer vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini vurguluyor.
ARAÇ MUAYENESİ ERTELENDİ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı son karara göre, aracının muayene süresi gelenlere 3 ay daha süre tanındı.
BAKANLIKTAN EK ÖNLEM
Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.
3 AYLIK SÜRE TANINDI
Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.
SÜRE 3 AY UZATILDI
Koronavirüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.
Araç muayenesi nedir? Yapılması zorunlu mudur?
Araçların muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Trafik muayenesinin amacı trafikteki taşıtların kusurlarının giderilerek bunların sebep olacağı kazaların önüne geçmektir diyebiliriz.
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