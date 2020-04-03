ARAÇ MUAYENESİ ERTELENDİ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı son karara göre, aracının muayene süresi gelenlere 3 ay daha süre tanındı.

BAKANLIKTAN EK ÖNLEM

Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.