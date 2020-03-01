Sıfır otomobil fiyatları oldukça el yakıyor. Bu bağlamda vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmiş durumda. Fakat 2.el piyasasında da araç fiyatları fahiş seviyelere ulaştı. Haberimizde en ucuz otomobilleri sizler için derledik. İkinci el otomobil alacak herkes, meraklısı olduğu bir model yoksa öncelikle bütçesine göre hareket eder. İkinci elde en çok satışın yapıldığını düşündüğümüz, 25.000-30.000 TL bandında bulabileceğiniz DİZEL otomobilleri sizler için bir araya getirdik. Bu fiyat aralığında; yerli üretim olan Renault, Fiat gibi otomobillerin yanı sıra Audi, BMW ve Mercedes gibi premium sınıfın temsilcisi markaların modellerini de bulabileceksiniz.. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

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