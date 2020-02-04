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  • 05.02.2020 09:31
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:31

20 bin liraya alınacak en cazip cep yakmayan otomobiller! İşte marka ve modeller listesi

Otomotiv fiyatlarındaki yükseliş inşaları yatırım amaçlı dahi otomobil almaya itiyor. Çoğu kişi aracını alıp hem keyfini sürüyor hem de parasını değerlendirmiş oluyor. Araç fiyatları ise arabanın markası, modeli ve yılına göre değişiklik gösteriyor. İşte 20 bin liraya alınacak en uygun otomobiller! otomobil alırken aracın kilometresinden çok diğer aksamlarına bakmak gerekiyor. Sahibinden ya da herhangi bir bayiden ikinci el araç alırken birinci adımımız mutlaka aracın kendi servisindeki kayıtlara baktırmak olmalıdır.

Sahibinden ikinci el otomobiller bu günlerde oldukça revaçta olmaya devam ediyor. Bu anlamda vatandaşların ceplerini yakmadan araba sahibi olması için takvim.com.tr olarak 20 bin altı en ucuz arabaları haberimizde derledik. Haliyle bu otomobilleri alırken expertiz yaptırmanız şart olmaktadır. Bu anlamda ikinci el otomobil alırken ise bazı dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını kontrol edin. Motorun kolay çalışıp çalışmadığına bakın ve olağandışı seslere dikkat edin. Gürültülü bir motor, pahalı bir tamirat gerektiğine işarettir.

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