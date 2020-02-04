Sahibinden ikinci el otomobiller bu günlerde oldukça revaçta olmaya devam ediyor. Bu anlamda vatandaşların ceplerini yakmadan araba sahibi olması için takvim.com.tr olarak 20 bin altı en ucuz arabaları haberimizde derledik. Haliyle bu otomobilleri alırken expertiz yaptırmanız şart olmaktadır. Bu anlamda ikinci el otomobil alırken ise bazı dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını kontrol edin. Motorun kolay çalışıp çalışmadığına bakın ve olağandışı seslere dikkat edin. Gürültülü bir motor, pahalı bir tamirat gerektiğine işarettir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ